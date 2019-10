FOTOD | Raplamaal hukkus tulekahjus inimene

Kell 19.59 teatati häirekeskusele tulekahjust Raplamaal Kehtna vallas Kaereperes. Esmase teate kohaselt põles kahekordne eluhoone ning teataja sõnul võis hoones viibida inimene. Päästjate saabudes põles puidust eluhoone mõõtmega 10x15m juba niivõrd suures ulatuses, et tuli oli levinud räästasse.

Päästeamet tuletab inimestele meelde, et tulekahju kiireks avastamiseks on hädavajalik, et igas majapidamises on töökorras suitsuandur ning arvestada tuleb sellega, et tulekahju areneb eluohtlikuks väga kiiresti.

Sel aastal on tules hukkunud 29 inimest.