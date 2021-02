FOTOD | Raplamaal hukkus mees, kes oma masinaga tiiki vajus

Tegemist on kõrvalise kohaga ja veekogu, kuhu auto oli vajunud, asub Keila jõe ja metsa vahel. Päästjate esialgne vaatlus selgitas, et masinas on ka hukkunud mees.

Esialgsetel andmetel võis õnnetus juhtuda juba eile õhtul, sest siis oli väidetavalt viimane kontakt auto omanikuga. Mees oli enne õnnetust jahil ja ootas metsa ääres metssigu. Miks auto kaldast alla vajus, on veel selgusetu.

Õnnetuses kaotas lisaks mehele elu ka kaks jahikoera, kes uppuvasse autosse lõksu jäid.