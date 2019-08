FOTOD | Rahapesus süüdistatud sõlmisid kohtus kokkuleppe

Suuremahulises rahapesus süüdistatavad Hirvi ja Haponen taotlesid vangistust vähendavaid kokkuleppeid. Kokkuleppe kohaselt peab Haponen, kes on 15. jaanuarist vanglas olnud, senise istutud ajaga koos veetma vanglas seitse kuud, millele järgneb nelja aasta ja viie kuu pikkune katseaeg, mis asendab üle viie aastast algselt määratud vangistust.

Hirvile algselt määratud kahe aasta ja üheksa kuuse vangistuse, millest Hirvi on ära kandnud kolm päeva, asemel sõlmiti kokkulepe, et Hirvi ei pea vangi minema, juhul kui ta kolme aasta jooksul ühtki uut kuritegu ei soorita.

Hirvile on määratud kergem karistus, kuna mees on varasemalt kriminaalselt karistamata. Haponen aga on varguse süüdistusega juba varasemalt vangis istunud. Lisaks on temale veel teine süüdistus, sest paralleelselt rahapesuga pettis Haponen Tele2-lt välja 2 telefoni koguväärtuses 1662,24 eurot.

Kokkuleppe tingimus on ka, et mehed tagastavad kannatanud firmale Tenova India neilt välja petetud 634 927 eurot. Lisaks peab Haponen agastama Tele2-le veel pakendis telefoni ja maksma teise telefoni eest. Lisaks peavad mehed maksma menetluskulud, mille puhul Haponen sai loa maksta ühe aasta jooksul osades.

Rahapesu skeem

Haponeni ja Hirvi rahapesu toimus mitmes episoodis. Eelkuriteona läheb arvesse suurima tehinguga pettus. Mehed kasutasid BEC-skeemi, mis tähendab, et kurjategijad jälgivad rahvusvahelise haardega firmasid, õpivad neid tundma ja jäljendavad nende tegevust. Hirvi ja Haponenin puhul peteti India firmat Tenova India, kelle süsteemidesse häkkides kanti summa 634 927 eurot firma Bancorp OÜ arvele. Tenova India süsteemide arvates kanti raha aga koostööpartner AS Remexile. Bancorp OÜ omanikud on Hirvi ja Haponen.