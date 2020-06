FOTOD | Raasikul hukkus rongi ette jäänud mees

Tallinnast Aegviidu suunas sõitnud rongi alla jäänud mees hukkus sündmuskohal.

Elron teatab, et õnnetuse tõttu on Idasuuna rongiliiklus häiritud. "Täna õhtul Lagedi-Raasiku jaamadevahelisel raudteelõigul toimunud raudteeõnnetuse tõttu on osade Aegviidu, Tartu ja Narva-suunaliste rongide sõiduplaanid häiritud. Rongide hilinemise ulatus ei ole hetkel teada. Rongiliiklus taastub siis, kui politsei annab selleks loa."

Täna hukkus rongiõnnetuses inimene ka Rakkes, kui rongiga põrkas kokku 89-aastane jalgrattur.

Saatuslik Raasiku

Raasikul on rongiõnnetusi juhtunud hulgaliselt. 2018. aastal hukkus rongi ette jäänud keskealine mees. Suur rongiõnnetus leidis aset aga 2014. aasta aprillis, kui rongile sõitis sisse veoauto. Õnnetuses hukkus kaks ja sai viga 12 inimest.

2013. aasta augustis sõitis Raasiku ülesõidul Tallinna-Tartu rongi ette autojuht, kes hukkus.

Kulli külas hukkus inimene ka 2011. aastal, kui Tallinna-Moskva rongi ette jäi keskealine mees.