FOTOD | Prokurör taotleb Peeter Helmele poolteiseaastast tingimisi vangistust

"Suhtlejad võtavad oma rollid nagu mänguski," viitab kaitsja ka sellele, et vestluse näol oli tegemist siiski arvutimänguga.

Kaitsja sõnul puudub kuriteol objektiivne kuriteokoosseis. Puudub nimelt ahvatlusobjekt ehk siis see, millele isikut ahvatletakse.

Helme kõne oli kaitsja hinnangul pigem liiga hirmutav ja veider selleks, et üldse kedagi seksuaalsusele ahvatleda. Kaitsja tõi näiteks välja järgmise väljalõike Helme väljaöeldust: "Päris noortega on ikka nii ka olnud, et kõva kisa käib".

Kaitsja hinnangul on Helme oma karistuse juba kätte saanud. "Sõltumata tulemusest on karistus juba käes - tema elu on juba täna hävitatud," ütles kaitsja ja palus Helme õigeks mõista.

Helme ütles lõppsõnas, et on menetluse algusest peale tunnistanud, et see, mis ta tegi arulage, rumal ja vastutustundetu. "Jään selle juurde. Aga olen ka seda meelt, et ma ei ole süüdi selles, milles mind süüdistatakse," ütles Helme. Ta rõhutas, et võttis toimunut rumala ja maitsetu mänguna, aga selle eesmärk polnud kedagi kahjustada.

Helme kahetseb tekkinud olukorda, kuid lubab teha edaspidi vahet õigel ja valel, heal ja halval. Ta rõhutas, et pole ühtegi kõlvatut ettepanekut teinud ega kellegagi kohtuda püüdnud.

Kohus kuulutab otsuse välja 30. novembril.

Enne istungit

Augustis peetud esimesel sisulisel istungil tutvustas prokuratuur tõenditena Armastusesaali jututoas peetud võigast kirjavahetust, kus Helme kirjeldab, kuidas ta on olnud seksuaalvahekorras lapseealistega ja räägib, kuidas normaalne on seksida ka 4-5aastastega.