FOTOD | Prokurör küsib Signe Lahteina hukkumise põhjustanud türklasele tingimisi vangistust ja juhtimisõiguse äravõtmist

Täna hommikul toimus Tartu maakohtu Jõgeva kohtumajas istung türklase üle, kes süüdistuse järgi põhjustas möödunud aasta märtsis liiklusõnnetuse, mille tagajärjel hukkus "Kodutunde" saate saatejuht, ajakirjanik Signe Lahtein.

Noor türklasest süüdistatav Ramazan Tasci (23) ootas kohtumaja ees juba tükk aega enne istungit. Väga vaikse ja üsna ehmununa oli ta ka istungil. Varasemaid karistusi tal pole.

Kriminaalasi lahendati kokkuleppemenetluses, mis tähendab, et süüdistatav nõustus süüdistusega ja tema kaitsja on prokuratuuriga karistuse osas kokku leppinud.

Lõuna ringkonnaprokurör Anneli Hinto esitas täna hommikul kohtule kokkuleppe, mille järgi ootab türklasest veokijuhti Ramazan Tascit kaheaastane tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga. Lisakaristusena võetakse kaugsõiduautojuhina leiba teenivalt mehelt aastaks ajaks juhtimisõigus. Kohus võttis aja, et otsustada, kas kokkulepe kinnitada või mitte.

Prokurör Hinto märkis istungil, et Tasci ei ületanud küll lubatud sõidukiirust, kuid sõitis siiski ilmastikuoludele sobimatu kiirusega, mis viis selleni, et ta kaldus veokiga vastassuunavööndisse ja põrkas kokku vastu tulnud sõidukiga. Tasci ei arvestanud ka oma vähese sõidukogemusega: tema veoki haagis hakkas vibama seetõttu, et tegi rooliga liiga järsu manöövri.

Õnnetuse toimumise õhtul sadas lund ja tuiskas, liiklusolud olid keerulised.

Kokkuleppemenetluse kohaldamise üks eeldusi on, et sellele ei tohi vastu olla ka kannatanud ehk Lahteina perekond. Prokuröri sõnul on Tasci oma süüd kahetsenud ja avaldanud soovi vabandada ka Lahteina perekonna ees.