FOTOD | Prangli saarel tulistas purjus mees koera

Politsei pressiesindaja sõnul leidsid sündmuskohale jõudes politseinikud eest kolm joobetunnustega meest. Nendega vesteldes selgus, et mehed olid koos alkoholi tarvitanud, kui kaks samuti talus viibinud koera omavahel kisklema olid läinud.

Loomi lahutades oli üks koertest hammustanud 53-aastast meest, mille peale haaras mees oma jahirelva ning tegi koera suunas lasu. Koera tulistanud ja relvaluba omanud ees andis kasutatud relva ning muud talus olnud relvad ja laskemoona vabatahtlikult politseile hoiule.

Kannatada saanud koer asus koeraomaniku venna talus ning lasu tagajärjel oli vigastatud koera alalõua piirkond. Saarel veterinaari ei õnnestunud telefonitsi kätte saada ning koeraomaniku vend (kaine) lubas hommikul ise loomale abi otsida.

Eestimaa loomakaitse liit teatas sotsiaalmeedias, et koer võitleb hetkel kliinikus elu eest.

Loomakaitse liidu sõnutsi said nemad juhtunust teada täna pärastlõunal, kui saarel suvitav naaber koera nägi. "Näha oli, et koeral on raske vigastus, ilmselt haavelgi veel koonus. Lõualuu pooleks, keel vigastatud, hambad pooleks," kirjutab liit sotsiaalmeedias.

7-aastane koer Muki jääb loomakaitse liidu hoole alla, kuniks sündmuse asjaolud välja selgitatakse. Liit ootab ka selgitust politseilt, kes öösel koera mandrile ei transportinud.