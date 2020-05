FOTOD | Põlva maakonnas hukkus teelt välja sõitnud BMW-s kaks inimest, kaks kaasreisijat on haiglas

Häirekeskus sai teate liiklusõnnetusest Saverna-Pilkuse maantee kolmandal kilomeetril kella 11.48 ajal.

Esialgse info kohaselt tegi sõiduauto BMW suurel kiirusel möödasõitu teisest autost, kui selle juht kaotas masina üle kontrolli ning sõitis teelt välja kraavi vastu puud.

Õnnetuse tagajärjel hukkusid BMWd juhtinud 27-aastane mees ja tagaistmel olnud 23-aastane naine. Kaks kaasreisijat said õnnetuses vigastada ning nad viidi haiglasse. Praegu teadaolevalt on üks viga saanutest raskes seisus.

BMW juht omas vastava sõidukikategooria juhiluba. Mõlemad esiistmel istunud mehed olid turvavööga kinnitatud, kuid õnnetuspaigas viitas kõik sellele, et tagaistmel istunutel turvavööd kinnitatud ei olnud.

„Juhi joobe kohta annab täpsemad vastused ekspertiis. Samas on ta varemalt olnud politsei huviorbiidis seoses juhtimisõiguseta juhtimise, joobes juhtimise ja kiiruse ületamisega,“ ütles Lõuna prefektuuri operatiivjuht Kristjan Tommingas.

Rehvid siledad kui klaas

Teeolud olid sündmuskohal õnnetuse aegu head. Siiski märkis politsei, et BMW-l olid all viimase piirini kulunud rehvid.

„Liikluses on alati tähtis valida sobiv sõidukiirus ning olla tähelepanelik. Möödasõit on üks ohtlikumaid manöövreid üldse, mistõttu ei tasu enda võimeid juhiroolis istudes üle hinnata. Möödasõiduks tuleb valida teelõik, kus nähtavus on hea ning veenduda, et manöövriga ei tekitataks täiendavat ohtu endale ja teistele liiklejatele,“ lisas Tommingas.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Triin Tumala sõnul alustati kriminaalmenetlust, et selgitada välja traagilise õnnetuse põhjused ja asjaolud.

„Kahte noort inimest see tagasi ei too, ent kriminaalmenetlus annab vastuse küsimusele, mis viis nii raske õnnetuseni. Selgitame välja, kas juht oli kaine ning milline oli sõidukiirus õnnetuse hetkel,“ lisas prokurör.