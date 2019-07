FOTOD | Põltsamaal põrkasid kokku kaks autot

Täna kell 7.20 põrkasid Jõgeva-Põltsamaa maantee 19. kilomeetril kokku Volkswagen Golf ja Volkswagen Sharan.

Jõgeva patrullpolitseinik Arsi Alavere ütles, et sündmuskohale jõudes ja sõidukite kahjustusi nähes oli esiti raske uskuda, et keegi avariis viga ei saanud. „Selline vaatepilt avaneb enamasti just raskete tagajärgedega avariipaikadelt,“ sõnas ta. „Küllap oli mõlema autojuhi õlal kaitseingel, kes säästis mehi hullemast,“ arvas politseinik.

Alavere selgitas, et avarii juhtus hetkel, kui pikki peateed liikunud Volkswagenile sõitis kõrvalteelt ette haagisega Volkswagen. „Ühe sõiduki esiosa on täielikult deformeerunud ning suuri kahjustusi sai ka haagisega sõiduk, mis paiskus kraavi külili,“ kirjeldas politseinik.

Ta rõhutas, et kõrvalteelt peateele sõites tuleb kiirus korralikult alla võtta ning veenduda, et tee on vaba. „Kõrvalteelt tulija ei tohiks peateel liikuja sõitu takistada, veel vähem panema peateel liikujat olukorda, kus ta peab ettesõitja tõttu äkiliselt pidurdama. Omaette oskus on hinnata peateel liikuva sõiduki kiirust nii, et saate manöövri ohutult sooritada. Siin kehtib reegel, et tark ei torma. Iseäranis olukorras, kus manööverdamist võib aeglustada slepis olev haagis,“ kirjeldas politseinik.

Liiklus oli Põltsamaa vallas Salustvere külas ajutiselt suletud ja seda reguleeris politsei.