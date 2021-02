FOTOD | Politseibusse lõhkunud noormehed said karistuseks 25 päeva aresti

Ööl vastu reedet, 29. jaanuaril sai politsei korduvad öörahu rikkumise väljakutsed Pärnus Kooli tänava korterisse. Esimesel korral sündmusele reageerinud patrull vestles korteris olnutega, kes lubasid olla vaiksemalt. Mõne aja pärast anti aga häirekeskusele taas teada lärmist samas korteris.

„Politseinikud vestlesid uuesti korteris olnud inimestega ning selleks, et korrarikkumine lõpetada, palusid sealt lahkuda kahel lärmakal, joobes ja agressiivselt meelestatud mehel,“ rääkis Pärnu patrullijuht Henry Murumaa.

Kortermaja ette pargitud kahe politseibussi juurde tagasi jõudnud politseinikud avastasid, et ühel bussil on lõhutud aken ja teisel küljepeegel. Politseinikel oli alust arvata, et autosid võisid kahjustada äsja korterist lahkunud mehed ning patrull asus neid piirkonnast otsima. Ka häirekeskusele tuli teade, et äsja majast väljunud inimesed lõhkusid politseiautosid.

Patrull leidis samad mehed korterelamu lähedusest ning pidas nad kinni. „Mehed käitusid agressiivselt, ei allunud politseinike korraldustele ning hakkasid politseinikele füüsiliselt vastu, mistõttu tuli patrullil meeste kinnipidamiseks kasutada sundi,“ ütles Murumaa.

22- ja 24-aastane mees viidi politseijaoskonda ning nende suhtes alustati väärteomenetlust. Läbi vaadati ka politseiautode pardakaamerate videod ning lõhkumine oli jäänud ka salvestistele. Reede, 29. jaanuari pärastlõunal mõistis Pärnu maakohus mõlemale mehele politseisõidukite lõhkumise eest 25 päeva aresti.

„Ütlen suur aitäh inimesele, kes lõhkumist pealt nähes sellest kohe 112 teada andis. Politsei töö on inimesi aidata ja sel ööl läksime inimestele appi, et nad saaksid rahulikult magada. Paraku tundub, et mehed seda olukorda ei mõistnud ning jätkasid ebamõistlikku tegevust ka korterist lahkudes. Nüüd tuleb neil oma tegude üle järele mõelda arestikambris,“ lisas Murumaa.