FOTOD | Politsei tabas Tallinna viiele kaubanduskeskusele ja lennujaamale pommiähvardused teinud naise

Täna õhtul kella 20.25 paiku laekus häirekeskusele järjest mitu teadet sellest, et Tallinna linna neljas erinevas kaubanduskeskuses ning lennujaamas lõhkeb loetud minutite jooksul pomm. Ärevale infole reageerisid nii politseinikud kui ka päästjad, kes alustasid kaubanduskeskustes ka evakuatsiooniga. Õnneks oli õhtusel ajal keskustes vähe inimesi ning nii õnnestus päästjatel kiirelt keskusi kontrollima asuda. Päästjad tuvastasid, et keskustes inimestele õnneks ohtu ei olnud.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Raavo Järva rääkis, et hoonete kontrollimisega paralleelselt asusid politseinikud selgitama ka pommiähvarduste taga olnud isikut ning pooltund peale kõnede laekumist pidasid politseinikud Harjumaal Kuusalu vallas oma kodus kinni 29-aastase naise. „Politseinikele ütles naine, et tegu oli rumala naljaga ning kellelegi ohtu ei olnud. Naine peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ning tema suhtes alustati kriminaalmenetlus,“ lisas Järva.

Operatiivjuht rõhutas, et üldjuhul selgitab politsei pommiähvarduse teinud inimese varem või hiljem välja ning sellised naljad ei jää karistamata. „Kui politsei reageerib nõnda ressursimahukale väljakutsele nagu seda on pommiähvardus, pikeneb teiste piirkonda jäävate hädasolijate ooteaeg või jäävad nad üldse õigeaegse abita. Pommiähvardus on seega tõsiselt vastutustundetu tegu kõigi päriselt kiiret abi vajavate inimeste suhtes,“ ütles politseijuht.