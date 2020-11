FOTOD | Politsei tabas Estonia mälestusmärki rüvetanud noormehe. Selgus, et tegu on sarisodijaga

Kesklinna politseijaoskonna menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko sõnas Delfile, et lähedalasuvate turvakaamerate salvestuselt tuvastasid politseinikud, kuidas 19-aastane mees värvis 25. oktoobri õhtul mälestusmärgi alumist osa valge värviga. Eile kuulati mees üle, ta tunnistas end süüdi ja avaldas kahetsust. Muu hulgas kinnitas noormees, et on värviga sodinud ka teisi kohti Tallinnas.

"Linnaruumi sodimine hoonete fassaadide või mälestusmärkide rikkumise kujul on väga mõtlematu tegu ja sellise käitumise puhul ei saa kuidagi rääkida tänavakunstist või mingisugusest kultuurilisest väärtusest. Säärase teo eest võib karistuseks määrata rahatrahvi või vanglakaristuse," lisas Mirošnitšenko. Mis karistusega vandaali täpsemalt "premeeritakse", pole veel otsustatud.

Estonia laevahuku mälestusmärki on vandaalid kahjustanud ka varem.

Estonia uppus 1994. aasta 28. septembri ööl teel Tallinnast Stockholmi. Päästeti 137 merehädalist, hukkus 852 inimest, kellest 757 jäi kadunuks.

Mainitud mälestusmärk "Katkenud liin" avati 27. septembril 1996.