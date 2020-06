FOTOD | Politsei pidas kinni tulirelvade ebaseaduslikus käitlemises ja vargustes kahtlustatavad mehed

Ajendatuna Lihula traagilisest juhtumist arvas täna hommikul ühest läbiotsimispaigast Valgamaal Tõutsi külas möödunud inimene, et tegemist on järjekordse tulistamisega, kuid politsei lükkas selle kiiresti levima hakanud kuulujutu kohe ümber.

Selgus, et pika menetluse tulemusena planeeritud operatsioonil peeti kinni neli meest, keda on alust kahtlustada tulirelvade ebaseaduslikus käitlemises ja vargustes elumajadest. Osa meestest on olnud ka varem karistatud samasuguste süütegude eest. "Mehed kinnipidamisel vastupanu ei osutanud ja info kinnipidamisel toimunud tulevahetusest ei vasta tõele," sõnas Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kretel Tamm.

Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman selgitas, et operatsioon toimus erinevates kohtades üle Lõuna-Eesti ja kuna oli teada, et meeste valduses on tulirelvi, siis valmistati politseioperatsiooni ette väga pikalt ning kaaluti igat detaili, et operatsioon kulgeks edukalt ega tekiks ohtu kõrvalistele inimestele.

Tamm sõnas, et prokuratuur taotleb meeste vahistamist ning lisas, et ebaseaduslike tulirelvade käibelt kõrvaldamine on iseäranis oluline, et tagada kõikide inimeste turvalisus. "Ebaseaduslikud tulirelvad võivad paraku sattuda inimeste kätte, kelle käitumine on ohtlik teiste elule ja tervisele. Nädalavahetusel Lääneranna vallas juhtunud sündmused on selle traagiliseks näiteks."