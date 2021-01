FOTOD | Politsei palub abi Tallinnas Mustamäel kadunuks jäänud 87-aastase Maria leidmisel

Teada on, et vanaproua läks jalutama Yorkshire'i terjeriga, kes on tõenäoliselt temaga ka praegu. Tavaliselt Maria kodust kaugele ei lähe ning kindlasti nii kauaks välja ei jää.

Maria on umbes 160 cm pikk, saleda kehaehitusega, tal on hallid juuksed. Seljas võis tal olla roosa jope, peas valge müts ning jalas sinised püksid. Roosa oli ka vest Yorkshire'i terjeri seljas. Marial võib esineda probleeme mäluga. Mobiiltelefoni naisel ei ole.

Foto: Politsei

Käivitatud otsingud siiamaani tulemust andnud ei ole. Politsei palub kõigil, kes on Mariat näinud või omavad infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.

Foto: Politsei