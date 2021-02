FOTOD | Politsei palub abi Tallinnas kadunud 17-aastase Jaanika leidmisel

1. veebruari hommikul läks Jaanika Kloostrimetsa kandis asuvast kodust Mustamäel asuvasse kooli, kuid lahkus koolist enne tundide lõppu veidi pärast keskpäeva. Viimati said lähedased temaga ühendust eile veidi enne kella 14, kui said temalt sõnumi, et neiu on suundumas koju. Koju Jaanika ei ole tulnud ja tema mobiiltelefon on välja lülitatud. Öösel teavitasid murelikud lähedased Jaanika kadumisest politseid. Politseinikud on suhelnud neiu tuttavatega, kuid praegu ei ole õnnestunud tema asukohta tuvastada.

Jaanikal on seljas must kapuutsiga mantel, peas võib olla erkroosa Adidase müts, jalas musta värvi Adidase tossud roosa värvi detailiga ja musta värvi Nike püksid. Kaasas oli neiul musta värvi riidest kott kirjaga „Tarbijakaitse“.

Jaanika on 165 cm pikk, tugevama kehaehitusega, tal on pikemad juuksed, tukaga soeng.

PPA

Hetkel kontrollitakse infot, et Jaanika võis minna rongiga Tapale ja viibida 1. või 2. veebruaril Tapa linnas. Jaanika võib viibida ka Paides või Tartus. Politseinikud jätkavad Jaanika otsinguid.

Kõikidel, kes on näinud Jaanikat täna või eile, või teavad, kus ta võib viibida, palutakse helistada numbrile 112 või kirjutada kaire.arukaevu@politsei.ee.