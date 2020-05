FOTOD | Politsei palub abi Pärnamäe kalmistult varastatud hinnalise küünlajala leidmiseks

Enam kui kolm kümnendit surnuaial olnud küünlajala autor on klaasikunstnik Dolores Hoffmann. Tegemist on ainulaadse ja kordumatu käsitsi valmistatud tööga, millel 10 cm paksused värvilise klaasi (kollane, punane, sinine, roheline) plokid, mis on rombiks lihvitud ja suunatud eri ilmakaartesse.

Varguse toimepaneku aja ja juhtunud asjaolude uurimiseks alustas politsei kriminaalmenetlust.

Kõigil, kel on varastatud eseme kohta teavet või teavad midagi vargusest, palutakse võtta ühendust politseiga aadressil kaja.friedemann@politsei.ee või pohja.vihje@politsei.ee.