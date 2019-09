FOTOD | Politsei päästis kopteri abil vanahärra elu

Politsei sai eile ennelõunal teate, et Põhja-Pärnumaa hooldekodust kadus 76-aastane Allan. Hooldekodu töötajad nägid teda viimati samal hommikul kella 9 paiku ja ütlesid meest otsima asunud politseinikele, et mees ei pruugi ümbritsevat adekvaatselt tajuda.

„Politsei asus Allanit hooldekodu ümbruskonnast otsima,“ ütles Pärnu piirkonnapolitseinik Alar Abel. „Kontrollisime ümbruskonna tänavaid, majade trepikodasid, lahtiseid keldreid ja tühje hooneid, kuid Allanit ei leidnud,“ lisas ta.

Kuna mure vanahärra heaolu pärast aina suurenes ja oli teada, et ta lahkus hooldekodust sussides ja ilmale sobimatus riietuses, palusid politseinikud otsingutesse kaasata politsei- ja piirivalveameti kopteri.

„Kopter saabus meest otsima eile kella 14.30 paiku ja leidis vanahärra umbes poolteist tundi hiljem nii sügavalt metsast, et tol päeval me maapealsete jõududega ei oleks seda piirkonda läbi otsida jõudnud,“ ütles Abel ja lisas, et arvestades öiseid temperatuure, päästis kopter Allani elu.

Linnulennult asus Allan umbes kahe kilomeetri kaugusel hooldekodust, kuid tegu oli väga raskesti ligipääsetava ja soise kohaga. „Allan tõsteti vintsi abil kopterisse ja toimetati Tootsi kooli staadionile, kus ta anti minu hoole alla,“ sõnas Abel. Sealt toimetati vanahärra tagasi hooldekodusse, kus kiirabi ta üle vaatas.

Abel paneb inimestele südamele, et märgates ilmastikule mittevastavates riietes inimesi, eriti vanureid ja lapsi ringi uitamas, tuleks neid kõnetada ja küsida, kas nad teavad, kuhu nad lähevad. Ka eile märkas üks kohalik Allanit sussides õues ringi kõndimas, kuid ei andnud sellest politseile koheselt teada. See selgus alles hiljem.