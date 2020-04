FOTOD | Politsei otsib Viljandimaal kadunud 24-aastast Koitu

Viljandi jaoskonna piirkonnapolitseinik Taavi Hüva rääkis, et info noore mehe kadumisest laekus politseile täna varahommikul, kui mehe lähedased korrakaitsjate poole abipalvega pöördusid. „Lähedaste sõnul olla mees öösel veel kodus käinud, kuid siis sealt teadmata suunas lahkunud. Oma telefoni oli mees koju jätnud ning selles olnud SIM-kaardi ära visanud. Teadaolevalt lahkus noor mees oma kodust halli värvi sõiduautoga Volvo ning võttis kodust lahkudes kaasa ka väikse toiduvaru,“ selgitas piirkonnapolitseinik.

Ta lisas, et politsei alustas hommikul kohe mehe otsingutega ning kaasas otsingumeeskonda ka koerajuhid koos teenistuskoertega ning ka drooni. „Mõne aja möödudes leidsid politseinikud Põhja-Sakala vallast Kangrussaare külast Koidu lähisugulase maakodu lähistelt mehele kuulunud Volvo. Paraku meest ennast seal lähistel ei olnud, mistõttu asus otsingumeeskond sõiduki ümbrust ning sealseid talumaid läbi kammima,“ kirjeldas Hüva.

Piirkonnapolitseiniku sõnul võttis teenistuskoer sõiduki juurest esialgu üles küll otsitava mehe võimaliku jälje ning läks seda mööda suure teeni, kuid tugevas vihmasajus jäljed ühel hetkel kadusid. „Otsingud jätkuvad Kangrussaare külas nüüdsamagi, mil otsingumeeskond erinevaid maa-alasid, metsasalusid ning muud maastikku nii linnulennult kui ka ahelikus üle kontrollib,“ täpsustas piirkonnapolitseinik.

Koit on umbes 175 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Tal on lühikesed juuksed ning habe. Kodust lahkudes oli tal seljas sinine jope, mille all hele pusa ning peas kandis ta sinist tutimütsi.

Palume kõigil, kes on Koitu kuskil näinud või teavad tema viibimiskohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.

Foto: Politsei