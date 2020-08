FOTOD | Politsei otsib Tallinnas Lasnamäel toime pandud tapmisega seotud isikuid

Laupäeva hommikul pärast kella 8 sai politsei väljakutse Lasnamäele Läänemere teele, kus toimus kaklus. Esialgsetel andmetel sai konflikt alguse meelelahutusasutuses ning osapooled ei olnud tuttavad. Konflikt eskaleerus tänaval, kus 26-aastast meest rünnati noaga, ta sai raskelt viga ja toimetati haiglasse, kus ta hiljem suri. Kakluse käigus said viga ka 31-aastane naine ja 39-aastane mees, pärast esmaabi osutamist haiglas lubati nad kodusele ravile.

PPA

Maxim Vasiliev

PPA

Ilja Gaidalenko

Politsei saabudes olid tapmises kahtlustatavad kolm meest sündmuskohalt lahkunud ning politsei tuvastas, et kuriteos on alust kahtlustada Maximi, Romani ja Iljad. Kolme mehe puhul on tegemist alaliste Eesti elanikega, kes on varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastate kuritegude talituse juht Hisko Vares kirjeldas, et politsei alustas koheselt tööd sündmuskohal, kogudes infot ja tõendeid juhtunu kohta ning asuti välja selgitama meeste asukohta. „Kogusime infot nende võimaliku liikumissuuna kohta ning kontrollisime kohti, kuhu mehed võisid minna, kuid seni ei ole me neid tabanud. Palume inimestel, kellel on infot meeste asukohast, sellest politseile koheselt teada anda. Meeste käitumine võib olla ettearvamatu ning seetõttu ei tohiks neile ise läheneda,“ selgitas Vares. Ta lisas, et tegu on Maardu elanikega ning nad võivad liikuda nii Tallinna kui ka Maardu piirkonnas. „Meeste isikukirjeldused on edastatud kõikidele patrullidele ning kriminaalpolitseinikud teevad süvendatult tööd, et nad tabada.“

Kõigil, kes omavad infot meeste võimalikust asukohast või kes on neid alates eilsest hommikust näinud, palume sellest teada anda telefonil 112, 51 79 643 või e-posti aadressil pohja.isikuvihje@politsei.ee.

Juhtunu osas on käimas kriminaalmenetlus karistusseadustik paragrahvi järgi, mis käsitleb tapmist.