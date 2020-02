FOTOD | Politsei otsib Tallinna kesklinnas kadunud 38-aastast sakslast. Teda nähti viimati möödunud reedel

Björn lahkus 31. jaanuari õhtul F. R. Kreutzwaldi tänaval asuvast hotellist ning suundus vanalinna poole. Kui mees polnud planeeritud lahkumisajaks 2. veebruaril hotelli naasnud, teatati sellest politseile.

PPA

Politsei on kontrollinud kesklinnas asuvate valvekaamerate videod ning tuvastanud tema liikumise 31. jaanuaril hotellist kuni Viru ringini, kus ta kaamerapildist kadus. Samuti on kindlaks tehtud, et mees ei viibi terviseasutustes.

Hotellist väljudes olid Björnil seljas tume jope kapuutsiga, punast värvi sviiter, helesinised teksapüksid ja beeži värvi kingad. Ta on 190 sentimeetrit pikk ja keskmise kehaehitusega. Björnil on helesinised silmad ja heledad juuksed, ta kannab prille. Mees räägib saksa ja inglise keeles ning põgusalt ka prantsuse keeles. Eesti keelt ta ei räägi.

Politsei palub kõigil, kes on Björni alates 31. jaanuarist näinud, võtta ühendust hädaabinumbril 112 või politsei infotelefonil 612 3000 (E-R kell 8-19).