FOTOD | Politsei otsib kodust lahkunud 15-aastast Karolinet

Viimati oli pere tütrega kontaktis sel laupäeval, 24. oktoobril. Pärast seda on neiu käekäik ja asukoht lähedastele teadmata. Nii pöörduti abi saamiseks politsei poole. Praeguseks on teada, et tõenäoliselt viibib alaealine tüdruk Tartus.

Seljas on tal must karvase kraega jope, jalas musta värvi teksased ning hallikad jalanõud. Tüdruk on umbes 170 sentimeetrit pikk, keskmise kehaehituse ja pikemate heledate juustega.

PPA

Politsei on suhtluses tüdruku sõpradega selgitamaks, kus ja kelle juures ta viibida võiks. Patrullidele on tüdruku tundemärgid edastatud ning järjepanu kontrollitakse erinevaid kogunemiskohti, kus otsitav tüdruk võiks aega veeta.

Kui keegi on kirjeldusele vastavat tüdrukut neil päevil näinud või teab, kus ta aega veedab, palutakse sest teada anda hädaabinumbril 112.

Juhul, kui abipalvet loeb Karoline ise, siis palub politsei võtta tal oma perega ühendust. Nad on tema pärast väga mures.