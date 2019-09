FOTOD | Politsei otsib Kehras metsa läinud 81-aastast Janinat

Olemasolevatel andmetel läks naine metsa üksi, telefoni tal kaasas ei ole. Väidetavalt on naisel seljas kollast värvi jope, jalas tumedad püksid, kaelas nööriga võtmed. Janina on umbes 160 sentimeetrit pikk, keskmise kehaehitusega, tal on hallid juuksed.

Foto: PPA

Otsingud kestavad. Politseile on otsingutel abiks vabatahtlikud, kopter, droon, teenistuskoerad. Hetkeseisuga ei ole kahjuks otsingud tulemust andnud.

Juhul, kui näete kuskil fotol kujutatud naist, palutakse koheselt politseiga ühendust võtta lühinumbril 112.