FOTOD | Politsei: mobiiltelefoni näppimine roolis on muutunud sama ohtlikuks nagu lahtise turvavööga sõitmine

Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna patrulltalituse juht Taavi Kirss rääkis, et eilse reidi käigus kontrollisid politseinikud üle Eesti roolikeerajate suutlikkust juhtida autot nutiseadet kasutamata, samuti pöörati tähelepanu turvavöö kasutamisele ja piirkiirusest kinnipidamisele.

"Tallinnas tabati reidi käigus 35 juhti, kes tegelesid roolis olles kõrvaliste tegevustega, enamik neist rääkis telefoniga. Sellele lisaks registreeriti 24 kiiruse ületamist ning 3 turvavöö mittekasutamist," vahendas Kirss.

"Mobiiltelefoni kasutamine on muutunud nii igapäevaseks, et inimesed ei oska isegi mõelda sellele, kui palju see tegelikult sõidukit juhtides tähelepanu hajutab ja kui ohtlikke liiklussituatsioone tekitab. Telefoniga roolis rääkimine on muutunud nii-öelda uueks lahtise turvavööga sõitmiseks. Selle väljajuurimine juhtide harjumusest aitab samamoodi elusid säästa nagu turvavarustuse korrektne kasutamine. Aga kuna inimesed on roolis harjunud telefoniga rääkima ja enamik pole avariisse sattunud, loob see pettekujutelma, et minuga ei juhtu midagi ja nii saab sõita küll. Paraku aga ei suuda me mitut asja korraga edukalt teha ja seda tõestab ka roolis kõrvaliste tegevuste tõttu põhjustatud õnnetuste arvu kasv," sõnas Kirss.

Politseinikud panustavad üha rohkem aega liiklusturvalisuse tagamiseks, kuid sellest üksi ei piisa. Juhtideni tuleb viia mõistmine, et pilgu teelt hetkeks kõrvale viimine võib lõppeda kellegi jaoks väga õnnetult.

Sel aastal on Eestis juhtunud üle 450 liiklusõnnetuse, neis on hukkunud 24 ning vigastada saanud üle 580 inimese.