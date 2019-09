FOTOD | Politsei alustas Stroomi keskuse fotonäituse tööde sarivarguse suhtes menetlust

Turvavideote salvestustelt on näha, et pildid varastati ajavahemikul 29. augustist 1. septembrini, kusjuures vargil käidi lausa kolmel korral. Turvakaamera videolt on näha, et kui esimesel korral oli tegemist poisikeste kambaga, siis kahel järgneval korral tegutsesid täiskasvanud inimesed. Kokku viidi näituselt minema viis pilti.

Põhja-Tallinna vanema Peeter Järvelaiu sõnul tegeleb varaste tuvastamisega politsei. "Kui eelmisel aastal toimusid kõik linnaosa poolt korraldatud tänavanäitused Kalamajas ja Pelgulinnas, siis sel aastal viisime fotokunsti ka Pelguranda ja Koplisse," sõnas Järvelaid ja nentis, et viis tööd kümnest langesid vandaalide või varaste ohvriks.

Linnaosavalitsuse poolt korraldatud Põhja-Tallinna pop-up fotonäituste sari toimus kolmandat aastat ja kestis maikuust kuni septembri keskpaigani. Näitused toimusid erinevates kohtades avalikus linnaruumis, kus igal nädalal tutvustas oma loomingut uus fotokunstnik.

Varaste lemmikuks osutunud näituse autor on Tatjana Mäeots ja varastatud piltide ühiseks motiiviks on Stroomi rand.