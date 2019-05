FOTOD | Piirivalvurid tabasid salakaubaveos kahtlustatavad mehed

Piirivalvurid sulgesid maa-ala ning maastikul läbiviidud otsingu kõrval kontrolliti erinevatel piiriäärsetel teelõikudel kõiki sõidukeid ja neis viibivaid inimesi. Laiahaardelise kontrollaktsiooni tulemusel, kuhu kaasati ka piirivalve kiirreageerijad ning droonid, peeti lähistel kinni kolm meest, keda on alust kahtlustada salakaubaveos, teatas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk.

Vahejuhtumi täpsemate üksikasjade selgitamiseks alustas Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalitus kriminaalmenetlust.

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Tamar Tamm selgitas, et võrreldes aastate taguse ajaga on salasigarettide üle piiri smugeldamises toimunud langus, mida võib pidada ennekõike piirivalve ja kriminaalpolitsei järjepideva töö tulemuseks.

"Varasemalt mitmete piirikuritegevusega tegelenud grupeeringute tabamine on salakaubavedu pärssinud ja seda iseäranis põhjusel, et Eestis mõistetavad karistused on karmid ning võivad viia ka pika vabadusekaotuseni," märkis piirivalvejuht. Ühtlasi on piirivalvurite, politseipatrullide ning teiste koostööpartnerite süsteemne töö viinud selleni, et salakaubaveoga vahele jäämise risk maismaapiiril ja mujalgi on viidud maksimumi lähistele.



Sel aastal on piirivalvurid Eesti-Venemaa vahelisel maismaapiiril avastanud neli salakaubaveo juhtumit, neist kaks Ida-Virumaal ja kaks Võrumaal piiriäärsel alal.