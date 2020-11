FOTOD | Peipsiääre vallas põles maha elumaja ja saun

äästjad leidsid saabudes eest täisleekides elumaja ja sauna. Hooned on tules praktiliselt hävinud. Inimesi majapidamises kohal ei olnud.

Päästjad hoidsid ära tule leviku teistele kõrvalhoonetele ja läheduses asuva majapidamise hoonetele. Kustutustööd sündmuskohal veel käivad. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.

Lõuna päästekeskuse operatiivsündmused Tartumaal:

2. novembril kella 13.05 ajal käisid päästjad Luunja vallas Kabina külas kahe sõiduautoga juhtunud liiklusavariil. Inimesed kokkupõrkes tõsisemalt viga ei saanud. Põrutusi saanud naine viidi kontrolliks haiglasse. Päästjad tagasid tuleohutuse.

Kella 16.18 ajal teatati, et Tartus C. R. Jakobsoni tänaval asuva kortermaja korteris on suits. Päästjad selgitasid, et suits sattus tuppa äsja paigaldatud pliidi suitsulõõri vahelt. Halva tõmbe põhjuseks võis olla valesti paigaldatud pliit või hooldamata kütteseadmed. Omanik oli korstnapühkija juba kutsunud ja tema tulekuni lubas pliiti mitte kütta.

Päästeamet juhib tähelepanu, et kütteseadmeid tuleb hooldada vähemalt kord aastas, kuid vajadusel ka tihedamini. Kortermajades peab seda aastas vähemalt korra tegema kutseline korstnapühkija, kes annab tehtud tööde kohta tõendi.

Ida-Virumaa päästesündmused

2. novembril kell 15.46 said päästjad väljakutse Kohtla-Järvele Ahtmesse, kus Estonia puiestee kortermaja ühes korteris oli tulekahju. Päästjate saabudes oli suits levinud juba ka trepikotta ning samaaegselt tule kustutamisega asuti koheselt korterist välja aitama seal elavat inimest. Päästjad andsid korteri köögist välja toodud elaniku tervisekontrolliks üle kiirabile ning likvideerisid tulekahju ja tuulutasid ruumid kella poole viie paiku. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel. Korteris puudus suitsuandur.

Päästeamet

Päästeamet tuletab meelde, et suitsuandur on Eestis kohustuslik alates 01. juulist 2009. "Soovitame kontrollida anduri töökorras olekut testnupule vajutades vähemalt kord kuus. Aegunud või rikkis suitsuandur tuleb kindlasti välja vahetada. Tegemist on odavaima võimaliku elukindlustusega. Tahke- või gaasiküttega eluruumi tuleb lisaks paigalda ka vinguandur," teatas amet.