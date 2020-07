FOTOD | Pärnu-Paide maanteel põrkasid kokku auto ja veok

Täna kell 12.50 juhtus Pärnumaal Vändras raske liiklusõnnetus, kui kokku põrkasid veok ja sõiduauto. Sõiduautot juhtinud 77-aastane naine sai viga ja viidi Pärnu haiglasse.

"Veok ja sõiduauto põrkasid kokku ristmikul ning praeguseks oleme välja selgitanud, et sõiduauto juht tahtis sõita otse üle ristmiku, kuid ei veendunud selle ületamise ohutuses ning sõitis veoautole ette," ütles Pärnu politseijaoskonna välijuht Alvar Vill.

Vill lisas, et veoautot juhtinud mees viga ei saanud, ka oli veokijuht kaine ja kasutas korrektselt turvavarustust.

"Sõiduauto juhi võimalik joove ja ka see, kas ta kasutas korrektselt turvavarustust, on veel selgitamisel. Tuletan sõidukijuhtidele meelde valvsuse olulisust liikluses – tähelepanelikkus ja keskendumine vaid liiklusele on vajalikud selleks, et turvaliselt sihtpunkti jõuda," ütles Vill.