FOTOD | Paldiski maanteel kukkusid trolli kontaktliinid sõiduteele, tabades ka üht autot

Politsei palub autojuhtidel seal ettevaatlikult liikuda ja võimalusel teine teekond valida. Veidi hiljem teatas politsei, et kontaktliinid on tabanud ka üht sõiduautot.

AS Tallinna linnatranspordi kommunikatsioonispetsialist Olga Poliengo ütles, et seal toimus elektrikontaktliini rike ja praegu oodatakse sinna elektrikut, kes olukorra lahendaks. "Hetkel on raske öelda, kaua trollid seisma peavad," ütles ta. Seisak puudutab üksnes trolliliini number 1.

