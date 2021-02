FOTOD | Paides süttis ahju vastu pandud madratsist elumaja, pere pääses vigastustest

Kell 19.53 helistati häirekeskusesse ja öeldi, et Paide linnas Tallinna tänaval põleb puidust elumaja. 6 minutit hiljem olid esimesed päästjad juba kohal ja alustasid töödega.

Nagu hiljem selgus, oli maja ühes toas pandud madrats vastu ahju ja see süttis põlema. Õnneks said nii ema kui ka kaks last hoonest iseseisvalt välja ja vigastada nad ei saanud. Päästjad leidsid toast ka kassi, kes oli küll pisut ehmunud, aga muidu täie elu ja tervise juures.

Suitsusukeldujad kustutasid toa ning siis ventileeriti ruumid. Vähem kui tunni ajaga oli see päästesündmus juba lõpetatud.

Kuna tegemist oli eluhoone tulekahjuga, reageerisid sündmusele kahe lähima komando päästjad - lisaks Paide meestele kiirustasid sündmuskohale ka Türi päästekomando päästjad. Appi tulid ka vabatahtlikud.

Päästjad panevad inimestele südamele, et kütteperiood on veel käimas ning kuigi tänased ilmad ei ole enam käesoleva talve kõige külmemad, peab jätkuvalt olema oma kodu küttes ettevaatlik ja tähelepanelik - põlevmaterjali ei tohi hoida küttekehale liialt lähedal. Oma ohutust silmas pidades peab jälgima, et nii ahju- kui ka pliidiesine oleks ohutu ja et seal ei oleks põlevmaterjali, samuti tuleb jälgida, et ka ahjude ja korstna ümbruses ei oleks süttivaid materjale.