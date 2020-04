FOTOD | Paadunud sarivaras jäi vahele: poole aastaga jõudis ta teha 27 000 euro eest kurja

13. aprillil pidasid Põhja prefektuuri kriminaalbüroo ametnikud kinni 52-aastase Dmitri, keda praeguseks kogutud info põhjal kahtlustatakse poole aasta jooksul kümne korterivarguse toimepanemises Tallinnas, millega põhjustati kahju enam kui 27 000 euro eest. Kui hiljuti tabasid politseinikud Tallinnas tegutsenud varga, kes käis vargil lukustamata ukse kaudu, siis nüüd kinni peetud mehe käekirjaks oli korterisse sisenemine akende kaudu.

„Kuigi paljud professionaalsed korterivargad on oma karjääri juba lõpetanud, leidub endiselt neid, kes korterielanike tähelepanematust ära kasutavad ja süstemaatiliselt vargusi toime panevad,“ ütles Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juhtivuurija Jana Zolotarjova. „Kinni peetud mees tegutses kogutud info kohaselt väga hoolikalt, valides eelnevalt välja just need esimese korruse korterid, kus ei paista liikumist ning mille aken on kas avatud või kättesaadavas kõrguses.“

Mehe saagiks langesid eelkõige ehted ja väiksemas mõõdus tehnika, nagu sülearvutid või elektritööriistad.

Menetlust juhtiva Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokuröri Andrus Ööbiku sõnul on varguses kahtlustatav 52-aastane mees varasemalt kriminaalkorras karistatud. „Mehe taust ja kuriteoepisoodide arv, milles meest hetkel kahtlustatakse, annavad alust arvata, et vabaduses viibides võib ta taaskord minna võõra vara kallale. Sel põhjusel pidasin vajalikuks mehe ühiskonnast eraldamist,“ selgitas Ööbik. Kohus rahuldas prokuratuuri taotluse ning mees võeti 14. aprillil vahi alla.

„Soovitame alati korterist lahkudes sulgeda ja lukustada uksed ning aknad, pikemaaegsel äraolemisel paluge naabril või tuttaval korterist aegajalt läbi käia ja kontrollida, et kõik oleks korras,“ tuletas Jana Zolotarjova kõigile meelde.

Kuidas hoida oma vara?

·Lukusta välisuks ka kodus olles.

·Luba oma koju vaid usaldusväärseid inimesi.

·Kodust lahkudes või magama minnes sulge aknad ja lukusta uksed.

·Märgista väärtuslikud esemed. Tee neist fotod ja salvesta kindlasse kohta.

·Vajaduse korral paigalda valveseadmed või kasuta turvafirma teenuseid.

·Üheskoos loome turvatunnet. Tunne oma naabreid ja kaalu koos nendega naabrivalvepiirkonna loomist.

·Anna hädaabinumbril 112 teada kahtlase käitumisega inimestest oma koduümbruses.

·Veendu enne oma vara juurest lahkumist, et see on turvalises kohas, näiteks jalgrattad ja muruniiduk kuuris, auto võtmevaba pult vutlaris jne.

·Hoia enda teada info selle kohta, et viibid kodust eemal.

·Kindlusta oma vara.