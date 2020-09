FOTOD | Organiseeritud inimkaubitsemises süüdistatav seitsmeliikmeline jõuk astus kohtu ette

Prokuratuur süüdistab seitset inimest organiseeritud inimkaubanduses ja väljapressimises.

"Süüdistuse kohaselt lõid süüdistatavad hiljemalt 2019. aasta mai alguses inimkaubandusega tegeleva isikute grupi, mille eesmärgiks oli saada varalist kasu, kasutades ära inimkaubanduse ohvrite haavatavat seisundit," ütles Delfile Viru ringkonnaprokuratuur. "Kannatanud asetati grupi liikmete poolt korduvalt olukorda, kus nad olid sunnitud varguseid toime panema."

Kõiki inimesi süüdistatakse karistusseadustiku paragrahvi 133 alusel, mis räägib orjastamisest.

Enamikku süüaluststest süüdistatakse ka väljapressimisest rääkiva karistusseadustiku paragrahv 214 lõike 2 punktides 1, 4 ja 5. Punktid viitavad, et isikud on varem pannud toime väljapressimise, varguse, röövimise või kelmuse ning on teiselt vabaduse võtnud.

Avaistungi uus tähtaeg seati oktoobri keskpaika.