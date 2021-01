Fotod õnnetuspaigast | Mootorsaani üle kontrolli kaotanud viis last lendasid sisuliselt üle maantee

Esialgsetel andmetel lubas vanaisa viis lapselast mootorsaaniga põllule lõbusõidule. Lapsed olid kiivreid kandmata mõnda aega juba sõitnud, kui ühel hetkel hakkas nende sõnul saan kiirust koguma. Pidurdamiseni enam ei jõutud ning saan paiskus õhulennul põllult üle sõidutee teisele poole kraavi, kus rullus üle külje.

Saanil sõitnud lapsed olid vanuses 7-14 eluaastat. Kahetsusväärselt sai üks 7-aastane poiss raske peavigastuse ja on haiglaravil. Samuti viidi haiglasse 14-aastane viga saanud tüdruk. Teised lapsed enda sõnul viga ei saanud, kuid nad viidi siiski täiendavaks tervisekontrolliks haiglasse.

Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt ütles täna Delfile, et viiest õnnetusse sattunud lapsest neli on praegu haiglas.

"Neist üks on 7-aastane poiss, kes sai raske peavigastuse ning viibib haiglaravil. Kolm last on haiglas jälgimisel, kuid nemad peaksid peagi koju saama," sõnas Kütt.

Õnnetuspaigas töötanud patrullpolitseinik Robertas Požela ütles eile, et ei soovi kellelegi sellist tunnet, mida šokis vanaisa selle raske õnnetuse pärast tunneb. "Tahe lastele teistmoodi elamust pakkuda on mõistetav, kuid turvalisus ja seda eriti laste puhul peab seejuures igal kui viimasel sammul olema läbi mõeldud,“ märkis patrullpolitseinik.

„Ülerahvastatud mootorsaan ning kaitsevarustuseta kogenematud lapsed seda juhtimas on vaatepilt, mida nähes keegi ei tohiks jääda ükskõikseks. Ajal, mil nii raske õnnetus on aga juba aset leidnud, jääb üle südamest soovida lastele kiiret paranemist,“ märkis politseinik.

Õnnetus juhtus Pärnu-Jaagupi-Kergu tee 10. kilomeetril, kuid selle täpsemad põhjused on Küti sõnul praegu selgitamisel.