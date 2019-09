FOTOD | Narvas tuttavat tulistanud mees peeti kinni

Politsei sai täna kella 9.10 ajal teate tulistamisest Narvas Tallinna maanteel ning käivitas politseioperatsiooni, kuhu kaasati patrullid, kiirreageerijad ja jäljekoer.

Narva politseijaoskonna juht Sergei Andrejev ütles, et praegu teadaolevalt on tulistaja ja kannatanu omavahel tuttavad ning juhtunu motiiv on isiklik.

Viru Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Günter Kooviti sõnul oli rünnak suunatud konkreetse kannatanu vastu. „Juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb tapmiskatset. Kõiki juhtumi üksikasju ei saa praegusel hetkel uurimise huvides avaldada, kuid neid arvestades taotleb prokuratuur kohtus kahtlustatava vahistamist,“ lisas vanemprokurör.

Tulistamine leidis aset täna kella 9.10 ajal Kangelaste prospektil elumaja juures. Selle tagajärjel sai käevigastuse 30-aastane mees, kellele osutati esmaabi ja ta viidi haiglasse. Tulistaja põgenes sündmuskohalt.