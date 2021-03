FOTOD | Narva tankile ilmus kiri: 2018 aasta amfetamiinisõjas langenud kangelastele

Kahte kohta tankikerel kantud stencil-tehnikas graffiti avastasid kohalikud linnatöölised. Nad teatasid leiust mittetulundusühingule Pamjat, mille liikmed on aeg-ajalt tanki hooldanud ja värvinud.

Ühingu liige Ljudmila Lobina ütles Delfile, juhtunu kohta tehakse politseile avaldus. "Tahaksin loota, et vandaalid leitakse," ütles Lobina. "See on väga kurb, eriti asjaolu, et küllap tegid seda vene inimesed. Ma ei saa aru... Narkomaanid, ilmselt,” ütles Lobina.

Tank on kohalike seas populaarne vaatamisväärsus, ka näiteks vastabiellunud käivad sageli pulmarongiga sõjamasina juurest läbi, teevad pilti.

Foto: Ljudmila Lobina