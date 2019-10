FOTOD | Mustamäe keskuse ees peeti kinni lõhkekeha vedanud mees

Esialgse info kohaselt tabati mees Mustamäe keskuse eest, ütles Põhja prefektuuri pressiesindaja Marianne Ubaleht. Keskusesse mees oma lõhkeainega ei jõudnud.

Kinnipidamise sündmuskohale seati perimeeter ja inimesed suunati ohutusse kaugusesse. Piirkonda hoiti ligi poolteist tundi suletuna, et tagada inimeste ohutus.

Põhja päästekeskuse pressiesindaja sõnul läksid lõhkekehaga tutvuma demineerijad, peale seda võttis sündmuse enda koordineerida politsei.

Ubaleht ütles ligi 20 minutit peale väljakutset, et inimeste elu ohus ei ole ning lõhkekehadega isikust teavitati politseid kell 16.08.

Delfiga suhelnud kaubanduskeskuse külastaja ütles, et nägi, kuidas tumedates riietes mees tee peal politsei poolt maha suruti. Tal kombati taskud kohe läbi ja viidi minema.

Kaubanduskeskuse peauks hoiti evakuatsiooni ajal suletud, külastajad said kaubamajas käia tagaukse kaudu. Maja ette pargitud autod jäid aga ohutsooni ja sealt ei saa autosid hetkel kätte kuni kella 17ni.

Kella 16.50 ajal hakkas politsei ohutsooni suurendama, ent peale 17 said inimesed juba ohutsoonis olnud autodele ligi.

Kaitsepolitseiameti pressiesindaja Harrys Puusepp ütles Delfile, et ohuala suurendamine on ennekõike ohutuse tagamiseks ja praegu pole põhjust arvata, et lõhkeainet oleks rohkem, kui see, mis mehe juurest leiti.

Samuti ei ole alust arvata, et mees plaanis midagi selle lõhkeainega korda saate. "Pigem räägime siin lõhkeaine ebaseaduslikust käitlemises," ütles Puusepp.

Seda, kui palju lõhkeainet mehe juurest leiti, ei hakanud Puusepp täpsustama, sest täpse kaalu selgitab välja ekspertiis. Samuti pole põhjust arvata, et mehega oli keegi veel mestis.