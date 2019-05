FOTOD | MTA töötajad pidasid kinni üle poole miljoni salasigareti

Maanteekontrollil peatatud kaubik paistis esmasel vaatlusel tühi, kuid kaubiku mõõtmise tulemusena avastati, et kaubaruumi siseruum on väiksem kui välimine. Topeltseina tagant leiti tühimik, kust paistsid pappkastid sigarettidega.

Uurimisosakonna Lääne talituse juhataja Peeter Paisuots: „Oleme sel aastal maanteekontrollidel avastanud kokku üle miljoni salasigareti ja rohkem kui 1000 liitrit salaalkoholi. Piirikontrolli kadumine Euroopa Liidu sees ei tähenda seda, et kadunud on ka kontroll Eestisse siseneva kaubaliikluse üle. Tollikontrolli tehakse ka piirist eemal ning see põhineb riskianalüüsil. Avastatud juhtumitele ning siseriiklikele salakaubaturu muutuste analüüsidele tuginevalt saame väita, et tollikontrolli tegevus on tõhus. Monitoorime järjepidevalt olukorda ning kõik salakaubandusega seotud objektid on ameti alalises huviorbiidis.“

Sigaretid peeti kinni ja saadetakse hävitamisele. Kaubikut juhtinud Läti kodanikule määrati aasta ja kuue kuu pikkune tingimisi vangistus katseajaga ning tal tuleb tasuda menetluskulud ja sunniraha, kokku ligikaudu 600 eurot. Kaubiku juht saadeti Eestist välja ja samuti määrati talle viieaastane sissesõidukeeld.

„Välismaalastest kurjategijate puhul on riigist väljasaatmine ja sissesõidukeeld tavapärane osa karistusest,“ selgitas prokurör Marika Salmistu. „Nii ei saa mujalt tulija siin korduvalt kuritegusid toime panna ja kui ta seda teeb, ootab ees juba karmim karistus.“

Kriminaalasja kohtueelse uurimise viis läbi MTA uurimisosakonna Lääne talitus ja seda juhtis Lääne ringkonnaprokuratuur.