FOTOD | MTA pidas kinni narkootikumide müügiga tegeleva kuritegeliku grupi

Kinnipidamistel konfiskeeriti kilogramm kõrge puhta aine sisaldusega kokaiini ning läbiotsimistel leiti erinevaid narkootiliste ainete käitlemisvahendeid (kaalud, soonkinnisega kilekotid jne). Järgnenud menetlustoimingutega selgitati välja kaks meest, kes esitatud kahtlustuse kohaselt olid kuritegeliku grupi tegevuse organisaatorid. Üks kahtlustatav peeti kinni juuli lõpus Saksamaal Frankfurdi lennujaamas, teine kahtlustatav augusti viimastel päevadel Eestis, kes varasemalt viibis pikalt Türgis.

MTA narkotalituse juhi Raul Koppelmaa sõnul võib kriminaalmenetluses kogutud tõendite pinnalt öelda, et igal kuritegeliku grupi liikmel oli täita oma kindel roll, gruppi kuulusid nii organiseerijad, kullerid, narkootilise aine pakendaja kui ka kohalikud diilerid.

"Meie eesmärk on alati tuvastada kõik grupiliikmed, kes narkootikumidega Eestis tegelevad ja lõpetada terve rühmituse töö. Seetõttu ei ole alati otstarbekas kullereid kinni pidada vahetult riigipiiri ületamisel, vaid oodata ja jõuda jälile tervele rühmitusele," lisas Koppelmaa.

Riigiprokuör Vahur Verte selgitas, et seni kogutud tõendid osundavad, et grupp tegutses eesmärgiga teenida kokaiini müügist väga suurt kriminaaltulu, mistõttu on esitatud ühele kahtlustatavale kahtlustus teos, mille eest süüdimõistmisel näeb karistusseadustik ette vangistuse kuuest kuni kahekümne aastani või eluaegse vangistuse.