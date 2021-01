FOTOD | Maardus põles sotsiaalmaja. Kiirabi viis haiglasse kuus inimest, neist kahe vigastused olid tõsisemad

Võimalike ohvrite kohta pole praeguse seisuga infot. Päästeameti pressiteenistusest öeldi Delfile, et tervisekontrolliks on haiglasse toimetatud kuus inimest. Elanikud on majast evakueeritud.

Päästeamet reageeris väga suurte jõududega - lisaks kiirabile ning politseile saadeti kohale 14 päästemasinat ning kaks operatiivkorrapidajat.

Päästjate saabudes oli maja katus lausleekides ning kohe alustati inimeste evakueerimisega. Päästetööde ajal suleti liiklus Kallasmaa tänaval. Põhja päästekeskuse operatiivkorrapidaja sõnul oli tule levik väga kiire ning see raskendas nii evakuatsiooni kui päästetöid.

Esialgsetel andmetel oli majas kokku 42 inimest, kellest 6 anti üle kiirabile - kaks neist tõsisemate vigastustega. Vaid ehmatusega pääsenud sotsiaalmajaelanikud toimetati asenduspinnale.

Tulekahju lokaliseeriti kell 01.43 ning selle tekkepõhjus ei ole veel teada.

Sündmuskohal viibinud Delfi ajakirjanik teatas, et kohal on kümmekond päästeautot ja staabibuss. Kümned kohalikud olid kogunenud leekides maja ümber, jälgisid murelikul pilgul olukorda.