FOTOD | Maardus põleb sotsiaalmaja, haiglasse on viidud kuus inimest

Võimalike kannatanute kohta pole praeguse seisuga infot. Päästeameti pressiteenistusest öeldi Delfile, et tervisekontrolliks on haiglasse toimetatud kuus inimest. Elanikud on majast evakueeritud, kustutustööd käivad täie hooga.

Sündmuskohal viibiv Delfi ajakirjanik teatab, et kohal on kümmekond päästeautot ja staabibuss. Kümned kohalikud on kogunenud leekides maja ümber, jälgivad murelikul pilgul olukorda.

Uudis on täiendamisel.