FOTOD | Maardu kortermajas lahendati konflikti õhkrelva paugutades, üks mees sai vigastada Aleksander Pihlak reporter Andres Putting Fotograaf-videoreporter RUS 12

Täna kella 9.30 ajal teatati häirekeskusele, et Maardus Ringi tänaval asuvas korteris on tüli mitme inimese vahel. Kuna politseile laekus info, et tülis võidi kasutada relvataolist eset, reageeriti suurte jõududega.