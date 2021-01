FOTOD | Lüganuse vallas põleb pansionaat, hukkunud on kolm inimest

Käivad tulekahju kustutustööd. Kaasatud on Lüganuse valla ametnik, kes tegeleb hooldekodu evakueeritud elanikega. Teeolud on halvad, leitud sahk teelt lume lükkamiseks. Kiirabi tegeleb kannatanutega. Hukkunuid on 3 inimest. https://t.co/iFAoCG6m5j