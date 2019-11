FOTOD | Liikluskaos Lõuna-Eestis: jäävihmast ülilibedaks muutunud teedel juhtus üle 20 avarii

"Ilma- ja teeolude jälgimine, jõukohase sõidukiiruse valimine ja pikivahe hoidmine on sügistalvisel perioodil aabitsatõde, millega iga sõidukijuht võiks arvestada. Ööpäevaringselt kõigub temperatuur oluliselt ning muudab seeläbi ka teeolusid. Eriliselt ettevaatlik tuleks olla sildadel ja viaduktidel sõites, kus libeduse oht on suurem. Samuti, kelle sõidukil on all suverehvid, soovitab politsei need esimesel võimalusel talviste vastu vahetada," rõhutas Virk.