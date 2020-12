FOTOD | Lapsed ronivad eluga riskides õhukesele jääle. Lasnamäel võinuks õnnetus juhtuda

Hiljem tõmmati sinna lindid, et oleks veelgi selgem - jääle ei tohi ronida. "Viimastel tundidel oleme saanud pilte inimestest, peamiselt noortest, kes katsetavad jää vastupidavust Pae pargi järvel. Mulje, et jää on paks ja hästi kannab, on petlik. Arvestades järve sügavust, kujutab jää alla kukkumine otsest ohtu nii lastele kui täiskasvanutele. Seetõttu rõhutame, et jääle minek on rangelt keelatud," kommenteeris Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet.

Päästeametist viidati Delfile, et taolised väljakutsed on viimasel ajal igapäevased. Pealinnas on eriti probleemne Haabersti piirkond, kus asuvad Väike-Õismäe tiik ja Harku järv. Väljakutseid on näiteks ka Piritale.

Möödunud nädalavahetusel said päästjad kokku üle Eesti 20 väljakutset, mis olid seotud inimeste viibimisega jääl. Päästjad tuletavad meelde, et jääolud ei ole veel nii head, et rahumeeli veekogudel liikuda. Jää paksus peab olema vähemalt 10 sentimeetrit, kuid talve alguses ei pruugi isegi selline jää olla turvaline.

Mõned veekogud on jää mõõtmise tulemusena küll näidanud, et jää paksus on saavutamas nõutava 10 sentimeetri piiri, kuid arvestada tuleb sellega, et jääolud ei ole terve veekogu ulatuses ühesugused ja teatud kohtades võib jää paksus olla ikkagi ohtlikult õhuke.

Ilmastikuolud on praegu muutlikud ning sellest sõltub otseselt ka jääkatte tekkimine veekogudele. Inimest kannab "terve" jää, milles puuduvad lõhed või praod ning väljanägemine on ühtlane ja sile.

Jääolude kohta on olemas ka interaktiivne jääkaart, kus kajastuvad reaalselt mõõdetud ja kuupäevaliselt fikseeritud andmed jää paksuse kohta, mida päästjad on mõõtmas käinud.

Ilmateenistuse ilmaprognoosist nähtub, et lähiajal ilmselt palju külmemaks olud ei lähe. Nädala sees kerkib temperatuur päeval kuni 6 kraadi kanti.

Kui märkate hädalist või vajate ise abi, siis tuleb esimesel võimalusel helistada hädaabi numbril 112, manitseb päästeamet.