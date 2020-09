FOTOD | Lapse seksuaalses väärkohtlemises süüdistatava Venno Loosaare kohtuprotsess jätkub

Möödunud aasta lõpus esitas Põhja ringkonnaprokuratuur muusikule, näitlejale ja õhtujuhile süüdistuse alaealise seksuaalses väärkohtlemises.

Loosaare kaasust arutati nii möödunud reedel kui täna edasi Harju maakohtus. Süüdistuse järgi pani Loosaar toime ühe kuriteoepisoodi, mis seisnes selles, et ta hõõrus nooremat kui 10-aastast tüdrukut läbi riiete suguelundite piirkonnast, samuti leiti tema valdusest 19 fotot ja 4 videot lapspornoga.

Kuigi Loosaar eitas lapse väärkohtlemist, väitis prokuratuur, et Loosaare kohta kogutud tõendid on piisavalt kaalukad, et talle esitada süüdistus kuritegude toimepanemises.

Ringkonnaprokurör Arika Almann teatas möödunud aastal Delfile, et Loosaarele ette heidetav tegu on toime pandud mitmeid aastaid tagasi ning jõudis õiguskaitseasutusteni tunduvalt hiljem, sest teo toimepanemise ajal ei saanud kannatanu noore ea tõttu aru sellest, mis temaga toimus.

Loosaar läkitas mullu detsembris pärast süüdistuse ilmsikstulekut avalikkusele pöördumise, kus eitas süüd. "Loomulikult olen ma oma oma tuttavate tütrega, nii nagu veel tuhandete Eestimaa lastega mänginud, kuid mitte kunagi ja mitte kedagi väärkoheldud. Olen ise kahe täisealise tütre ning kahe alaealise poja isa ning oleme perega šokis, et see lugu sel moel avalikkuse ette toodi, enne kui mulle anti võimalus end kohtu ees kaitsta."

Järgmine istung on nädala pärast. Seni viimane istung on määratud oktoobri keskpaika.