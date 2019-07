FOTOD | Lääne-Virumaal suri lämbumise tagajärjel kuueaastane poiss. Politsei viis ema ja kasuisa kaasa

Politseist ja prokuratuurist kinnitati Delfile, et täna suri Lääne-Virumaal Haljala alevikus lämbumise tagajärjel kuueaastane poiss.

Poisi isa Janno rääkis Delfile, et laps helistas eile õhtul talle ja kurtis, et ei soovi kodus olla, tal olla probleeme ema uue abikaasa lastega, kes teda kiusavad. Isa soovitas pojal seepeale emaga murest rääkida. Rohkem Janno oma pojaga kontaktis polnud.

Janno enam laste emaga koos ei ela, kuid nende ühised kaks last elasid emaga Haljalas. Janno sõnul avastas ema täna 11.30 paiku, et kuueaastane poeg on lämbumise tagajärjel surnud. Politsei Jannot tuppa ei lubanud, surnud poega sai ta enda sõnutsi näha vaid laibakotist.

Lugeja foto

Üks Delfi lugeja rääkis kella 20.45 paiku, et maja juurde leinaküünlaid või lilli pole toodud. Aleviku peal aga räägitakse, et selles perekonnas oli ammu probleeme. Kuuldavasti läks poiss eile magama, aga üles enam ei ärganudki. Ema avastaski selle alles siis, kui üritas teda 11.30 paiku äratada. Kohalike teada olla maja hoovis eile väike istuminegi olnud, oli kuulda müra.

Prokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova lausus, et asjaolude väljaselgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetluse. "Menetluse käigus selgitatakse välja juhtumi täpsemad asjaolud," märkis ta. Menetlust alustati karistusseadustiku paragrahvi 117 järgi, mis käsitleb surma põhjustamist ettevaatamatusest. Hukkunud lapse ema ja kasuisa viis politsei sündmuskohalt kaasa, et nad üle kuulata.

Jannol on eksnaisega ka teine laps, kes elas samuti ema juures. Tema on hetkel vanaema ja vanaisa juures.