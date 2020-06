FOTOD | Laagna teel traagilise avarii põhjustanud juht võeti vahi alla

Ringkonnaprokurör Diana Helila selgitas, et vahistamist taotleti, kuna vabaduses viibides võib noormees kujutada endast ohtu kaaskodanikele.

„Tänaseks kogutud info avarii põhjuste ning BMW roolis olnud noormehe varasema käitumise kohta annab prokuratuuri hinnangul võimaluse järeldada ainult seda, et kahtlustataval puudub igasugune lugupidamine ühiskonnas kehtivate reeglite suhtes. Ainult noormeest vahi alla võttes saab tagada selle, et ta ei osale enam liikluses,“ selgitas prokurör Helila üldises pressiteatees.

Noormees võeti esialgu vahi alla kaheks kuuks, misjärel tuleb kohtul hinnata vahistatuse põhjendatust. Seejärel võidakse vahi all viibimise aega ka pikendada.

Möödunud laupäeval raske avarii põhjustanud 20-aastane juhi suhtes esitati kohtule taotlus mehe vahistamiseks - ringkonnaprokurör Diana Helila on märkinud, et mees on ohtlik ning võib vabaduses olles jätkata kuritegude toimepanemist.

"Haiglas tehtud analüüsid narko- ega alkoholijoovet ei tuvastanud. Juhtunu osas alustasime kriminaalmenetlust ja praeguseks kogutud andmetel oli õnnetuse hetkel BMW kiirus 200 km/h," märkis Helila eile Delfile.

Vahistamisotsuse tinginud kohtuistung algas täna kell 12 Harju maakohtus.

Taustast

Praeguseks on teada, et juht sõitis laupäeva õhtul sõiduautoga BMW tagant otsa ees liikunud sõiduautole Volvo. Kokkupõrke tagajärjel paiskus Volvo vasakule haljasalale ja BMW paremale vastu esimeses sõidureas sõitnud Fordi ning seejärel läbi bussiootepaviljoni. Ford omakorda paiskus vastu ees liikunud Toyotat. Sündmuskohal suri 61-aastane naine, kes oli seisnud bussipaviljonis.

Autodes oli kokku kaheksa inimest, nendest viga sai viis. 20-aastane BMW juht oli autos üksinda toimetati haiglasse kontrolli. Fordis oli kokku kaks inimest, autot juhtinud 39-aastane mees ja 34-aastane naine, kes mõlemad said viga ja viidi haiglasse. Eile pärastlõunal suri Fordi juht saadud vigastustesse.