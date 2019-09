FOTOD | Külaelanik tapetud Üllest: olin ilmselt viimaste seas, kes teda elusana nägi... Ta rääkis kohaliku mehega ja koos mindi hoovi

Pisikeses Veisjärve külas võis täna näha tumedaid kaubikuid ja politseiuurijaid. Töö käis päevinäinud talumaja juures, mille rohtukasvanud hoovi põhjal võib arvata, et keegi seal püsivalt ei elanud.

Kinnistu üks omanikest on 30-aastane Raido, kes on praegu kahtlustatavana kinni peetud, prokuratuur taotleb tema vahistamist. Just seda noormeest kahtlustatakse Ülle tapmises.

Sündmused hargnesid 27. augustil. On teada, et Ülle tuli kodukandis bussilt maha, et koju jalutada. Üks külaelanik kirjeldas täna Delfile, et nägi, kuidas naine kõndis circa 300-400 meetrit, kui möödus vanast majast, mille hoovist astus välja tumedates riietes Raido. Nad ajasid omavahel juttu ning kõrvalt ei paistnud, et tegu oleks mingi konfliktiga. Nad läksid koos hoovi ja rohkem külaelanik naist ei näinud. Ta nendib, et oli ilmselt viimaste seas, kes Üllet elusana nägi.

Foto: Kenno Soo

Ta rääkis Ülle ja Raido kohtumisest ka Ülle lähedastele, nemad omakorda politseile. Delfile teadaolevalt otsis politsei viimastel nädalatel ka Raidot, kuid meest kohe leida ei õnnestunud.

Politsei on meedias öelnud, et piirkonnas viidi läbi mastaapsed maastikuotsingud ning paralleelselt kogus politsei oma allikatest juhtunu kohta lisainfot, mis viis veendumuseni, et naise kadumine ei ole tema vaba tahe.

Naise vägivallatundemärkidega surnukeha leiti 9. septembril Mulgi vallas järvest, mis asub ligikaudu 50 kilomeetri kaugusel Ülle kodust. TV3 andmetel olid Ülle käed selja taha seotud. Politseioperatsiooni käigus pidas politsei Raido kinni eile õhtul Pärnumaal. Kehtivaid kriminaalkaristusi mehel ei ole.