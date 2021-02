FOTOD | Kristiines süttis ridamaja garaažis auto, inimesed evakueeriti

Taavi Sepp fotograaf RUS 1

Esmaspäeval kell 21.11 sai häirekeskus teate, et Kristiines Algi tänava ridamajas on tulekahju. Südmuskohal nähtus, et süttinud on eluruumide all asuvasse garaaži pargitud auto.