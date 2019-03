FOTOD | Kristiine keskusele ja Rocca al Mare keskusele tehti pommiähvardused

Täna hommikul evakueeriti inimesed Viru keskusest. PPAst kinnitati, et keskusele anti ähvardusest teada e-kirja vahendusel. Demineerijad kontrollisid hoonet, ühtegi lõhkekeha ei leitud. Keskus avati taas paarkümmend minutit tagasi.

Veidi enne kella 13 andsid mitmed lugejad Delfile teada, et inimesi evakueeritakse Kristiine keskusest. Kohale saabusid tuletõrje ja politsei. 13.05 ajal hakati inimesi evakueerima Rocca al Mare keskusest. Üks lugeja kirjeldas, et terve maja tehti tühjaks viie minutiga. "Siis saabus politsei ja piiras turvalindiga kõikide sissepääsude uksed."

Põhja prefektuuri pressiesindaja ütles Delfile, et need keskused said e-kirja teel sarnase ähvarduse kui Viru keskus. Demineerijad kontrollisid Kristiine keskust, seal lõhkekeha polnud. Kella 13.30 seisuga Rocca al Mare keskust veel kontrollitakse. Politsei tegeleb sellega, et välja selgitada, kes ähvarduste taga.

Märtsi keskel tehti pommiähvardus ka Solarise keskusele. 15. märtsil kell 22.08 helistas tundmatu mees politseile ja ütles, et Solarise keskuses on pomm. Hoonest evakueeriti kõik inimesed. Tund hiljem selgus, et tegemist oli valehäirega.

Tolle pommiähvarduse tegemises kahtlustatakse 32-aastast meest, kriminaalmenetlust alustati avaliku korra raske rikkumise paragrahvi alusel.