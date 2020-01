FOTOD | Kõmmari surnuks sõitnud mees astub kohtu ette

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab Kõmmari tapmises tema endise abikaasa uut kaaslast, 27-aastast Karel Šmutovit, kes muusikule autoga otsa sõitis.

Ansambli Kosmikud basskitarrist Rätte sai raskelt vigastada eelmise aasta 18. juulil Tallinnas Nõmmel Kivi tänaval. Kiirabi viis ta Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse, kus 48aastase mehe elu ei õnnestunud päästa.

Ringkonnaprokurör Kelly Kruusimägi on seisukohal, et Rättele otsasõit ei toimunud juhuslikult ega olnud õnnetus, vaid süüdistatav nägi Audi ees seisnud Rättet ja sõitis talle tahtlikult otsa.

Elektritööde firmat juhtiv Šmutov oli muusiku eksabikaasa uus elukaaslane. Rätte oli ähvardanud oma endise naise ära tappa ja läks talle koju, kus viibis ka Šmutov. Mis seal täpselt toimus, pole seni avalikult teada, kuid meeste vahel puhkes konflikt ja sündmused päädisid tragöödiaga.

Šmutovi kaitsja Sirje Must on varem öelnud, mees ei tunnista end tapmises mingil juhul süüdi. "Ei saa vaielda vastu fakti osas, et Karel Šmutov on põhjustanud oma tegevusega Raivo Rätte surma. Tagajärge ei saa olematuks teha. Šmutov on selgitanud, et ta ei ole tahtnud tappa Rättet. Kaitsjatena leiame, et uurimise käigus ei ole tahtlik teo toimepanemine tõendamist leidnud. Seega tuleb kaaluda kõiki teisi võimalikke variante," ütles Must.

Oma elu viimasel tunnil viibis Kõmmari Rättete peremajas Nõmmel. Peamiselt elas seal tema eksabikaasa Palmi Rätte, Raivo ise oli enamik aega Soomes. Saatuslikul õhtul, kui Kõmmari varem Soomest koju jõudis, oli Palmil külas ka uus elukaaslane, 20-ndate lõpus Karel. Ühe versiooni järgi saatsid Rättete ühised lapsed Raivole pilte perekodus toimunud pidudest, kus tarvitati ka meelemürke, ning just seetõttu otsustas ta varem koju minna. Prokuratuur seda väidet ei kommenteerinud, Palmi Rätte keeldus rääkimisvõimalusest.